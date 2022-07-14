Президент Туркменистана посетит Узбекистан с государственным визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14-15 июля посетит Республику Узбекистан с государственным визитом. Вопросы проведения этого госвизита были обсуждены на заседании правительства страны по видеосвязи.

Как сообщил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Ашхабада является наращивание дружественных со странами-соседями, одной из которых является Узбекистан. По словам министра, в период с 2007 по 2022 год состоялось 25 взаимных визитов на высшем уровне, а договорно-правовая база туркменско-узбекских отношений на сегодняшний день насчитывает 246 документов. Туркменистан и Узбекистан эффективно сотрудничают в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОЭС и других международных организаций, оказывая друг другу взаимную поддержку.

Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов отметил важность предстоящих туркменско-узбекских переговоров на высшем уровне, по итогам которых предусматривается подписать солидный пакет двусторонних документов.

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