Президент Туркменистана принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ

Президент Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейля Аль-Мазруи, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития двустороннего партнёрства в энергетической сфере, которая является стратегическим сектором экономик обеих стран. При этом был отмечен высокий интерес бизнес-кругов ОАЭ к реализуемым в Туркменистане инфраструктурным проектам.

Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что Туркменистан реализует стратегию комплексной модернизации и диверсификации национального топливно-энергетического комплекса. По словам главы государства, Ашхабад стремится привлечь в отрасль передовые технологии и разработки, главным образом в добычу и переработку углеводородного сырья.

Туркменский лидер также подчеркнул, что актуальным видится и взаимодействие в области «зеленой» энергетики, в частности, использовании энергии солнца и ветра.

Высказав главе государства признательность за внимание к вопросам развития двусторонних отношений, гость подтвердил стремление деловых кругов ОАЭ к долгосрочному партнерству с Туркменистаном и участию в новых перспективных проектах. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ подчеркнул, что Туркменистан, благодаря последовательно реализуемой экономической политике, зарекомендовал себя на международной арене как надежный и ответственный партнер.

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