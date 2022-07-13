В Туркменистане с 1 января 2023 года на 10 процентов повысят зарплату и другие выплаты

В Туркменистане с 1 января 2023 года на 10 процентов повысят зарплату, пенсии, государственные пособия и стипендии. Соответствующий указ подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает с 1 января 2023 года повысить на 10 процентов размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчетных предприятий и общественных объединений, финансируемых из бюджета, а также пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Согласно указу, с 1 января 2023 года минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны установлен в размере 1880 манатов в месяц, а минимальный размер пенсий супругов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в размере 550 манатов в месяц.

Кроме того, документ устанавливает базовую величину для определения минимального размера пенсий в размере 450 манатов, а базовую величину для исчисления государственных пособий в размере 430 манатов.

Также документ предписывает установить по Туркмении минимальный размер заработной платы в размере 1160 манатов и использовать его для упорядочения месячных заработных плат.

Указ главы государства поручает увеличение размеров заработной платы обеспечить за счет усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников.

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