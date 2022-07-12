На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 40 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 40 сделок на 15 миллионов 535 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Турции и Афганистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Сжиженный газ (ГК «Туркменгаз») стал предметом сделок коммерсантов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана. Кроме того, бизнесмены из Афганистана закупили сжиженный газ, выработанный на Сеидинском НПЗ. Помимо этого, предпринимателям из Азербайджана и Киргизии были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства турецкие предприниматели приобрели хлопчатобумажную пряжу на 390 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили гранулированную техническую серу (ГК «Туркменгаз») и ковры ручной работы на общую сумму около 80 миллионов манатов.

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