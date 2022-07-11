В Ашхабаде проходит японская выставка «Я люблю суши»

В Музее изобразительных искусств в Ашхабаде состоялось открытие мировой передвижной выставки «Я люблю суши», организованной посольством Японии в Туркменистане при содействии Министерства культуры Туркменистана.

Выставка состоит из пяти разделов: «Знакомство с суши», «Суши в период Эдо», «Культура суши сегодня», «Опыт суши» и «Суши, распространяющиеся по всему миру». Здесь представлены суши различных видов, показывающих невероятное разнообразие вариаций этого блюда.

В разделе «Суши в период Эдо» представлены картины японских художников, изображающие банкеты и торговые прилавки с суши, а также этапы развития индустрии производства суши.

Завершает экспозицию художественная инсталляция из суши. Здесь становится понятным, почему для выставки выбран именно музей. Для японцев суши не только философия и культура питания, но и настоящее искусство, поскольку коллекция суши выглядит как коллекция произведений.

После официальной церемонии открытия выставки для посетителей была организована дегустация суши, приготовленных шеф-поваром резиденции посла Мачидой Хироюки.

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