Туркменистан отмечает Курбан-байрам

В Туркменистане проходит трехдневное празднование главного мусульманского праздника – Курбан-байрам.

По традиции, во всех мечетях Туркменистана проходят праздничные богослужения, верующие читают Байрам-намаз (праздничную молитву). В дни празднования Курбан-байрама принято ходить в гости, принимать гостей, делать подарки близким и помогать нуждающимся. Главное угощение в эти дни – блюда из мяса животного, которое хозяин дома принес в жертву. В Туркменистане чаще всего это баран. Принято считать, что чем больше гостей придут отведать блюда, приготовленные из мяса жертвенного животного, тем больше благодати соберет дом жертвователя.

В эти дни в парках, центрах культуры и отдыха Ашхабада и регионов страны проходят праздничные мероприятия и концерты. Особенно многолюдно возле установленных по этому случаю высоких качелей, которые являются неотъемлемым национальным атрибутом праздника. Согласно народному поверью, катаясь на таких качелях в дни праздника, человек получает прощение за вольно или невольно совершенные грехи. И несмотря на то, что качели очень высокие, а катание на них требует сноровки и смелости, желающих так весело избавиться от грехов немало – выстраиваются длинные очереди. Особое веселье празднику придают выступления известные эстрадных певцов и фольклорных коллективов, организованные возле качелей.

Народ Туркменистана с праздником Курбан-байрам поздравил президент Сердар Бердымухамедов. Глава государства отметил в своем поздравлении, что этот прекрасный праздник занимает особое место в жизни туркменского народа. «Это торжество, ставшее в новую историческую эпоху олицетворением духовной чистоты человека, вдохновляет наше общество на созидательный великий труд, ещё более укрепляя наше единство и сплоченность», – подчеркнул туркменский лидер.

© TURKMENISTAN.RU, 2022