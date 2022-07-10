Темп экономического роста в Туркменистане за 6 месяцев 2022 года составил 6 процентов

Темп роста валового внутреннего продукта Туркменистана за 6 месяцев 2022 года составил 6 процентов. Об этом на расширенном заседании правительства по итогам полугодия сказал президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. "Несмотря на сложности, имеющие место в глобальной экономике, в Туркменистане сохраняется высокий темп роста ВВП, а именно на уровне 6 процентов", – заявил глава государства.

Туркменский лидер коснулся на заседании и вопроса диверсификации поставок туркменских энергоресурсов на внешние рынки. "Согласно намеченным планам, осуществляется политика диверсификации поставок туркменских энергоресурсов на мировые рынки. Успешно реализуются проект газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и другие региональные проекты", – подчеркнул С. Бердымухамедов.

На заседании было также отмечено, что план по добыче нефти и газового конденсата за 6 месяцев года выполнен на 111,5 процента, по переработке нефти – на 112,1, производству бензина – на 132,9, дизельного топлива – на 115,9, сжиженного газа – на 118,6, добыче природного и попутного газа — на 112,3 и экспорту "голубого топлива" на – 122,4 процента.

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