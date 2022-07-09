Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе страны. Соответствующие документы глава государства подписал на расширенном заседании правительства по итогам социально-экономического развития страны за 6 месяцев текущего года.

Так, указом главы государства Силапберди Нурбердиев в связи с переходом на другую работу освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Австрийской Республике (город Вена), Венгрии, Чешской Республике, Словацкой Республике, Постоянного представителя Туркменистана в штаб-квартире ООН в Вене, а также представителя при Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Указом главы государства Хемре Аманназарову присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Другим указом президента Хемра Аманназаров назначен Чрезвычайным и Полномочным Пос­лом Туркменистана в Австрийской Республике (город Вена).

Президент Туркменистана освободил Чары Атаева от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель), Королевстве Нидерланды, Постоянного представителя Туркменистана при Организации о запрещении химического оружия, а также главы представительства Туркменистана при Европейском союзе.

Глава государства присвоил Сапару Пальванову дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла и назначил его Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель).

Президент Туркменистана присвоил дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Максату Чарыеву и назначил его Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана во Французской Республике (город Париж).

Указом главы государства Ишангулы Аманлыев освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Турецкой Респуб­лике (город Анкара), Алжирской Народной Демократической Республике, Тунисской Республике и Королевстве Марокко.

Туркменский лидер освободил Мекана Ишангулыева от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Азербайджанской Республике (город Баку) и назначил его Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Турецкой Республике (город Анкара).

Глава государства освободил Гурбанмаммета Эльясова от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Японии (город Токио) и Республике Филиппины, а также назначил его Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Азербайджанской Республике (город Баку).

Президент Туркменистана присвоил Атадурды Байрамову дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла и назначил его Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Японии (город Токио).

Глава государства назначил Чрезвычайного и Полномочного ­Посла Туркменистана в Украине (город Киев) Тойлы Атаева одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Молдова.

Также президент Туркменистана освободил Мырата Мамметалыева от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Корея (город Сеул) и Республике Сингапур в связи с переходом на другую работу.

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