Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве страны. Соответствующие указы глава государства подписал на расширенном заседании правительства, посвященном итогам работы министерств и ведомств за 6 месяцев текущего года.

Указом главы государства вице-премьер по вопросам экономики Мухамметгулы Мухаммедов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Новым вице-премьером, курирующим экономические вопросы, назначен Ходжамырат Гелдимырадов, ранее работавший в должности ректора Туркменского государственного института экономики и управления.

Указом главы государства президент Академии наук Туркменистана Сапардурды Тойлыев освобожден от должности вице-премьера по науке, образованию и здравоохранению. На этот пост президента страны назначил Нурмухаммета Аманнепесова, освободив его от обязанностей министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Также туркменский лидер назначил новым министром здравоохранения и медицинской промышленности Атагелди Германова, освободив его от должности заместителя главы этого министерства по организации лечебно-профилактической помощи.

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