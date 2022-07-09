В Туркменистане дни празднования Курбан-байрамы объявлены выходными

В Туркменистане дни празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрамы объявлены выходными днями. Соответствующий указ подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Туркменистана, национальный праздник туркменского народа Курбан-байрамы отмечать 9, 10 и 11 июля 2022 года.

Поскольку 10 июля выпадает на воскресенье, документ также предписывает перенести выходной день с 10 июля 2022 года на вторник 12 июля.

Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности поручено обеспечить исполнение данного указа.

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