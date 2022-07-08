Обсуждена возможность проведения в Лувре выставки музейных ценностей Туркменистана

Туркменские и французские специалисты в режиме видеосвязи обсудили вопросы организации в музее Лувра выставки музейных ценностей Туркменистана.

В ходе переговоров было отмечено, что в Лувре будут представлены артефакты, найденные в ходе раскопок поселения Улуг-депе (IV-I тыс. до н. э.) – исторического памятника, где более 20 лет работает туркменско-французская археологическая группа.

Стороны рассмотрели концепцию проекта, этапы его реализации, а также обсудили перспективы выставки, ее название, количество экспонатов и т. д. Как сказала на встрече сотрудник отдела античности Лувра Агнес Бенуа, проведение такой выставки станет первым шагом в активизации деловых отношений между музеями Туркменистана и Франции, и руководством Лувра уже подготовлен необходимый пакет документов.

В настоящее время в Туркменистане на государственном учете состоит более 1400 историко-культурных объектов, большую часть которых составляют памятники археологии. Ранее выставки туркменских музейных ценностей проходили в США и Германии.

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