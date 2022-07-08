Туркменистан и ОБСЕ отметили 30-летие сотрудничества

В Ашхабаде состоялась конференция «Туркменистан и ОБСЕ: 30 лет успешного сотрудничества». Конференция была организована Центром ОБСЕ в Ашхабаде при поддержке МИД Туркменистана. Во встрече приняли участие представители министерств, ведомств, общественных организаций, вузов и СМИ Туркменистана.

Открывая конференцию, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов изложил видение Ашхабада взаимодействия в рамках ОБСЕ. В выступлении было отмечено, что важным элементом сохранения необходимого уровня безопасности на пространстве ОБСЕ является повышение взаимного доверия и развитие диалога, взаимодействие между народами различных культур и цивилизаций.

В своем видеообращении к участникам конференции генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид высоко оценила вклад Туркменистана в обеспечение мира и безопасности в регионе ОБСЕ за счет укрепления регионального сотрудничества и развития экономических связей в Каспийском регионе.

В свою очередь глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон Макгрегор подчеркнул, что сотрудничество между ОБСЕ и Туркменистаном прошло долгий путь за три десятилетия, но существуют большие перспективы для продолжения и укрепления этого важного диалога на благо Туркменистана и всего региона.

В ходе пленарных сессий конференции были обсуждены вопросы безопасности, борьбы с экстремизмом и транснациональными угрозами, а также развития партнерства в области экологии, гендерного равенства, безопасности информационных технологий и другие.

© TURKMENISTAN.RU, 2022