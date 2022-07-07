В Ашхабаде обсудили вопросы развития туркменско-азербайджанского партнерства в энергетической сфере Вопросы развития сотрудничества в энергетической сфере обсудили вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе переговоров была подчеркнута важность наращивания двустороннего сотрудничества в энергетике, в частности, диверсификации схем поставок энергоносителей на международные рынки. Стороны отметили, что этапным событием в туркменсмо-азербайджанском энергетическом партнерстве стало подписание в январе 2021 года меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море. В этой связи туркменская сторона выразила готовность продолжить двусторонние консультации по ряду направлений энергетического сотрудничества. © TURKMENISTAN.RU, 2022