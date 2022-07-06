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06.07.22 09:09

Президент Туркменистана назначил Генерального прокурора страны

Указом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, в соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции Туркменистана и со статьей 16 закона «О прокуратуре Туркменистана», младший советник юстиции Сердар Мяликгулыев назначен генеральным прокурором Туркменистана и освобожден от должности прокурора города Ашхабада.

Также постановлением главы государства заместитель генпрокурора Бегмырат Бегмырадов освобожден от временного исполнения обязанностей генерального прокурора Туркменистана.

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