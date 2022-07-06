Президент Туркменистана назначил Генерального прокурора страны

Туркменское дипломатическое представительство в Куала-Лумпуре вместе с посольствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана приняло участие в проведении международного симпозиума «30-летие дипломатических отношений между Малайзией и странами Центральной Азии: новая ось развития», посвященного юбилейной дате и организованного Министерством иностранных дел и Институтом дипломатии и международных отношений Малайзии.