|06.07.22 09:09
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Президент Туркменистана назначил Генерального прокурора страны
Указом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, в соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции Туркменистана и со статьей 16 закона «О прокуратуре Туркменистана», младший советник юстиции Сердар Мяликгулыев назначен генеральным прокурором Туркменистана и освобожден от должности прокурора города Ашхабада.
Также постановлением главы государства заместитель генпрокурора Бегмырат Бегмырадов освобожден от временного исполнения обязанностей генерального прокурора Туркменистана.
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