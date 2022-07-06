Глава МИД Туркменистана встретился с послом США в Ашхабаде

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с послом США в Туркменистане Мэттью Стивеном Климоу. В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития партнерства между двумя странами и ряд тем международной и региональной повестки.

Отметив важность дальнейшего укрепления политико-дипломатического взаимодействия, собеседники, в частности, рассмотрели ряд проектов в области безопасности. В этой связи глава внешнеполитического ведомства Туркменистана и посол США отметили эффективность механизма политических консультаций между двумя странами и выразили готовность к их расширению.

Особое внимание было уделено двустороннему культурно-гуманитарному сотрудничеству. Глава МИД Туркменистана дал высокую оценку деятельности Фонда Посла США по сохранению культурного наследия, вносящего ценный вклад в дело сохранения исторического наследия Туркменистана.

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