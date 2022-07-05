В столице Туркменистана прошел региональный форум Всемирной организации здравоохранения

В Ашхабаде в гибридном формате состоялась субрегиональная консультативная встреча ВОЗ высокого уровня по продвижению концепции «Единое здоровье» в Центральной Азии.

В работе форума, организованного Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана совместно с Европейским региональным бюро ВОЗ, приняли участие представители международных и региональных организаций, а также ведущие специалисты-медики из стран Центрально-Азиатского региона.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проекту «дорожной карты» сотрудничества в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022–2025 годы и организации регулярных встреч высокого уровня для ускорения реализации совместных договоренностей. На форуме принят итоговый документ, в котором отражены основные направления совместной деятельности в рамках ВОЗ по укреплению систем здравоохранения стран региона.

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