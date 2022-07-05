На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 38 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 38 сделок на 14 миллионов 800 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Также коммерсантам из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции были реализованы хлопчатобумажная пряжа, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ закупили хлопчатобумажную пряжу и сырые жирные кислоты хлопкового соапстока. Общая сумма сделок составила 3 миллиона 877 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия») и ковры ручной работы на общую сумму 47 миллионов 649 тысяч манатов.

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