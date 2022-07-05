Глава МИД Туркменистана провел переговоры с заместителем гендиректора ВТО

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с заместителем генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Чжаном Сяньченем, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи было отмечено, что за последние годы отношения между Туркменистаном и ВТО заметно активизировались, и в феврале нынешнего года туркменская сторона официально подала заявку на вступление в организацию. Глава туркменского внешнеполитического ведомства выразил признательность странам – членам ВТО за поддержку заявки Ашхабада.

Р. Мередов также подчеркнул, что нарастающие тенденции экономической глобализации в современном мире, особенно после пандемической ситуации, поставили перед Туркменистаном задачу более интенсивной интеграции в систему международных торгово-экономических связей.

В этой связи глава МИД Туркменистана проинформировал заместителя генерального директора организации о проводимой в стране подготовительной работе для вступления в ВТО, которая включает в себя совершенствование национального законодательства и внешнеторговых процедур.

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