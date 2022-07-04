В Туркменистане найдены залежи питьевой воды

Специалисты государственной корпорации «Туркменгеология» обнаружили в Лебапском велаяте (Восточный Туркменистан), залежи питьевой воды общей площадью 130,8 квадратных километров.

Для страны, большую часть территории которой занимает пустыня Каракумы, это очень хорошая новость. Проблема обеспечения населения чистой питьевой водой – одна из актуальных в стране. Найденные геологами залежи питьевой воды расположены на левобережье Амударьи и зарегистрированы как подземное месторождение «Туркменабат». Как считают специалисты, объемы запасов данного месторождения позволят бесперебойно обеспечивать питьевой водой население региона.

В ноябре 2020 года туркменские гидрогеологи обнаружили значительные запасы питьевой воды в Дашогузском велаяте (Северный Туркменистан).

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