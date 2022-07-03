Репетек – самое жаркое место в Туркменистане

В Репетеке, самой жаркой точке Туркменистана, зафиксирована максимальная температура в текущем году: +48,5 градуса по Цельсию.

Эта железнодорожная станция в Каракумах, находящаяся в 70 километрах юго-западнее города Туркменабада, была полюсом жары и в бывшем СССР. В ту пору в Репетеке была зафиксирована рекордная температура – 50 градусов тепла.

При этом именно в этом районе в 1927 году был создан Репетекский заповедник, основной задачей которого стала охрана саксауловых лесов и прилегающих к ним живописных участков пустыни Каракумы.

Однако временами в спор за право называться туркменским полюсом жары вступают и другие регионы Туркменистана. Например, в прошлом году максимальная температура была зафиксирована в поселке Этрек (Западный Туркменистан) – 48,6 градуса.

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