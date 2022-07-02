В столице Туркменистана состоялось заседание Межправительственной туркменско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству

В Ашхабаде состоялось шестое заседание Межправительственной туркменско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе встречи руководители министерств и ведомств Туркменистана обсудили с членами делегации Турции во главе с вице-президентом Фуатом Октаем вопросы развития партнерства между двумя государствами.

В ряду актуальных направлений взаимодействия были названы строительство, производство стройматериалов, энергетика, транспорт, пищевая промышленность, сельское хозяйство, а также укрепление ­контактов по линии предпринимательских структур. Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего продвижения и расширения ассортимента продукции туркменских и турецких производителей на рынках двух стран. По результатам заседания комиссии был подписан итоговый протокол.

После этого также состоялся туркменско-турецкий бизнес-форум, основной темой которого стала интенсификация двустороннего экономического партнерства.

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