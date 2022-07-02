Президент Туркменистана провел переговоры с вице-президентом Турции

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Турции, сопредседателя Межправительственной туркменско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству Фуата Октая, прибывшего в Ашхабад для участия в заседании комиссии.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы туркменско-турецкого партнерства и отметили роль межправительственной комиссии в расширении двусторонних торгово-экономических связей и определении новых, актуальных направлений взаимодействия.

Как отметил Сердар Бердымухамедов, взяв курс на диверсификацию экономики, Туркменистан делает ставку на формирование современной промышленной инфраструктуры, что, в свою очередь, создает возможности для развития сотрудничества с зарубежными компаниями, в том числе и турецкими.

Стороны выразили уверенность, что традиционно дружественное межгосударственное сотрудничество будет и впредь успешно развиваться на взаимовыгодной и долгосрочной основе.

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