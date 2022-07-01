Туркменско-вьетнамский бизнес-форум состоялся в Ханое

Делегация Туркменистана, находящаяся с рабочим визитом в Ханое, приняла участие в туркменско-вьетнамском бизнес-форуме. Главная цель бизнес-форума – выработка новых подходов к реализации потенциала двустороннего сотрудничества и развитию торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Социалистической Республикой Вьетнам.

Интерес к обсуждению экономических проектов с туркменскими партнерами проявили около 40 вьетнамских компаний, работающих в нефтегазовом секторе, торговле, строительстве, архитектуре и на транспорте. Участники встречи обсудили условия наращивания объемов двусторонней торговли, инвестиций и развития экономической интеграции.

В рамках форума была организована выставка продукции, производимой в Туркменистане, а также состоялись двусторонние встречи членов туркменской делегации с представителями вьетнамских компаний. По итогам встречи в Ханое был подписан ряд соглашений между туркменскими и вьетнамскими предпринимателями.

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