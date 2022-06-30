В Ашхабаде состоялся шестой Каспийский саммит

В Ашхабаде под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялся шестой Каспийский саммит. Для участия во встрече в туркменскую столицу прибыли президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Сейед Эбрахим Раиси, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Российской Федерации Владимир Путин.

Перед началом саммита президент Туркменистана провел двусторонние встречи с главами прикаспийских государств.

Затем в ходе пятисторонних переговоров лидеров стран Каспийского региона в узком формате и в расширенном составе были обсуждены вопросы реализации потенциала Каспия и укрепления его статуса как моря мира, дружбы и согласия.

В ходе встречи было отмечено, что в создавшихся условиях первостепенной задачей является сохранение в регионе Каспийского моря прочного мира, безопасности и стабильности, обеспечение политических и правовых гарантий для развития данного региона. Среди насущных задач в сфере безопасности были названы совместное противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности и любой другой противоправной деятельности.

Особое внимание главы прикаспийских государств уделили вопросам развития экономического партнерства в регионе, и в частности, транспортно-транзитной сфере. В этой связи было отмечено, что прибрежным странам предстоит серьезная работа над строительством и модернизацией портовой инфраструктуры, выстраиванием эффективных логистических схем для превращения Каспийского региона в комфортное и современное пространство для международных потоков товаров и услуг, свободное от политической конъюнктуры.

В частности, президент Туркменистана, говоря о транспортном значении Каспийского моря, подчеркнул, что в этой сфере можно ставить амбициозную, но реалистичную цель превращения его в неотъемлемую часть возрождения Великого шелкового пути.

Также в ходе переговоров были обсуждены вопросы развития взаимодействия в сфере науки, охраны природы, культуры и туризма в Каспийском регионе.

Завершая саммит, президент Туркменистана поблагодарил своих зарубежных коллег, все делегации за конструктивизм, нацеленность на достижение практического результата, а также за высказанные в ходе встречи ценные идеи и предложения. По итогам шестого Каспийского саммита было принято соответствующее коммюнике.

Результаты ашхабадской пятисторонней встречи в верхах были озвучены в заявлении для представителей средств массовой информации, с которым выступил заместитель председателя Кабинета министров, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

В честь глав прикаспийских государств президент Туркменистана дал официальный прием. По завершении программы шестого Каспийского саммита высокие гости отбыли из туркменской столицы.

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