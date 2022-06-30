Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с 65-летием

На полях Каспийского саммита в Ашхабаде состоялась встреча председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Владимир Путин сердечно поздравил экс-президента Туркменистана с 65-летием и пожелал крепкого здоровья, долголетия и дальнейших успехов во всех его благородных делах.

Как подчеркивалось в ходе состоявшейся беседы, позитивный характер туркменско-российского диалога во многом обусловлен регулярными контактами между главами государств, активизацией взаимодействия между руководителями и представителями различных государственных и общественных структур. Подтвердив приверженность Туркменистана и Российской Федерации отношениям дружбы и стратегического партнерства, собеседники обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга и братских народов обеих стран.

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