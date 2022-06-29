В столице Туркменистана состоялось заседание Совета министров иностранных дел прикаспийских стран

В Ашхабаде состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств, предваряющее шестой Каспийский саммит.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Российской Федерации рассмотрели вопросы, которые предстоит вынести в повестку дня саммита, а также обсудили отдельные аспекты сотрудничества в Каспийском регионе и реализацию достигнутых ранее договоренностей.

На заседании было отмечено, что прикаспийские страны в настоящее готовят проекты важных соглашений и протоколов по широкому спектру направлений сотрудничества на Каспии.

Было также подчеркнуто, что при всей изменчивости региональных и мировых процессов и появления новых реалий, приоритеты каспийского сотрудничества остаются неизменными. Одной из главных задач взаимодействия в пяти­стороннем формате было и остается обеспечение в Каспийском регионе прочного долгосрочного мира и стабильности, а также комп­лексной и неделимой безопасности.

Туркменская сторона на заседании СМИД отметила, необходимость сохранения Каспия как пространства, свободного от политических разногласий, потенциальных конфликтов, недопонимания и недоверия. Также Ашхабад призвал прикаспийские страны надежно защитить Каспийский регион от внешних угроз и вызовов, в частности, терроризма, организованной транснациональной преступности, наркотрафика, любой другой противоправной деятельности.

Как ожидается, главными темами предстоящего шестого Каспийского саммита станут вопросы обеспечения безопасности, развития экономического сотрудничество и охрана окружающей среды в Каспийском регионе.

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