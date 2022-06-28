В Туркменистане отметили День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги

В Туркменистане широко отмечает День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.

Торжества начались в сквере у памятника Махтумкули, который расположен в историческом центре Ашхабада на одноименном проспекте. Здесь состоялась церемония возложения цветов к монументу поэту и философу в знак преклонения перед его поэтическим гением. В церемонии приняли участие старейшины, писатели, поэты, деятели науки, культуры, молодежь представители министерств и отраслевых ведомств, общественных организаций, политических партий и СМИ.

На площади перед памятником также была развернута выставка художественных произведений и полиграфической продукции, посвященных Махтумкули Фраги и классической национальной литературе.

Вечером праздничного дня в зале торжеств «Белая юрта туркмен» под Ашхабадом, при участии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, состоялся праздничный концерт. Торжества, посвященные Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, прошли во всех регионах Туркменистана.

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