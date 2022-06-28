На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за минувшую неделю заключено 25 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 25 сделок на 24 миллиона 442 тысячи долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Великобритании, Афганистана и Узбекистана приобрели авиационный керосин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов – поваренную соль (ГК «Туркменхимия»). Также предпринимателям из ОАЭ, Турции и Киргизии была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства коммерсанты Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Пакистана и Казахстана закупили медицинские средства и хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила 40 миллионов 522 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели стройматериалы на 8 миллионов 587 тысяч манатов.

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