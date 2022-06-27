Неделя культуры 2023 года пройдет в столице Туркменистана

Традиционно проводимая в Туркменистане Неделя культуры в 2023 году пройдет в Ашхабаде. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает в целях развития в стране сферы культуры и искусства провести Неделю культуры с 22 по 27 июня 2023 года в городе Ашхабаде.

В соответствии с документом, создан организационный комитет по проведению Недели культуры и утвержден его состав. Министерству культуры, Государственному комитету по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Туркменской государственной издательской службе, Государственному информационному агентству и мэрии Ашхабада поручено обеспечить проведение в рамках Недели культуры культурных акций по различным видам искусства и художественного творчества, а также их широкое освещение в средствах массовой информации.

Неделя культуры проводится в Туркменистане ежегодно в одном из регионов страны и приурочивается ко Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули (отмечается 27 июня). Так, Неделя культуры этого года прошла в Марыйском велаяте (области). В рамках недели прошли концерты, литературные встречи, художественные выставки, премьерные показы театральных постановок и другие мероприятия.

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