Ансамбль «Каракум» представляет Туркменистан на международном фестивале в Бобруйске

В эти дни в белорусском Бобруйске продолжается международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». Традиционный культурный форум в этом году собрал более 400 участников из 12 стран. В городе проходят театральные представления, концерты, выступления фольклорных коллективов и различные конкурсы.

Туркменистан на празднике представляет хореографический коллектив «Каракум», артистами которого являются туркменские студенты Карачаево-Черкесского университета. Ансамбль был создан в 2016 году и уже успел подготовить богатый концертный репертуар. Помимо туркменских танцевальных композиций, студенты исполняют танцы народов мира. Как отмечают зрители, туркменскую танцевальную группу отличают виртуозное исполнение и нарядные национальные костюмы.

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