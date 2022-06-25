Туркменистан направил гуманитарную помощь Афганистану

Гуманитарный груз, направленный из Туркменистана в Афганистан в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим на днях в афганских провинциях Хост и Пактика, прибыл в Кабул.

Акция осуществлена в соответствии с распоряжением президента Туркменистана, который незамедлительно откликнулся на постигшую братский народ природную катастрофу. Туркменистаном направлено продовольствие, медикаменты, средства гигиены, бытовые товары первой необходимости.

Отправка гуманитарной помощи афганскому народу является одной из составных частей в деле осуществления системной комплексной поддержки Афганистана со стороны Туркменского государства на протяжении многих лет.

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