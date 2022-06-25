|25.06.22 09:31
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Главному драматическому театру Туркменистана присвоен статус «Академический»
Главному драматическому театру Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши присвоен юридический статус «Академический». Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Согласно постановлению, это решение принято в целях дальнейшего совершенствования театральной деятельности в Туркменистане, повышения творческого потенциала театров, а также в соответствии с порядком и условиями присвоения театрам страны правового статуса «Национальный» или «Академический».
Главный драматический театр Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши – самый крупный театр страны, созданный в 1929 году. До 2005 года он назывался Туркменский академический театр драмы имени Молланепеса.
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