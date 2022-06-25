Туркменский текстиль впервые представлен на международной выставке в Сеуле

Продукция туркменской текстильной промышленности впервые представлена на международной выставке импортных товаров Import Goods Fair 2022, открывшейся в столице Республики Корея – Сеуле.

Престижная ежегодная выставка Import Goods Fair проводится Корейской ассоциацией импортеров при поддержке МИД Республики Корея, министерства торговли, промышленности и энергетики страны, Корейского агентства содействия внешней торговле и инвестициям и Корейской ассоциации по международной торговле. Главная задача выставки – продвижение товаров зарубежных стран в Республике Корея. В этом году в смотре принимают участие более 70 компаний из 60 стран.

Туркменистан представлен здесь экологически чистой текстильной продукцией брендов «Нусай», «Гала», «Гоза», «Мерв» и «Бедев». Это качественная одежда, трикотаж, джинсы, традиционная ткань кетени, различные виды хлопчатобумажных и шелковых тканей. Также в туркменском павильоне представлены туркменские ковры, национальные ювелирные украшения и другие изделия традиционных народных ремесел.

Как отметили представители Посольства Туркменистана в Республике Корея, участие национальных товаров в сеульской выставке имеет большое значение для развития торгово-экономических отношений между Ашхабадом и Сеулом.

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