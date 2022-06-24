Туркменистан возобновил отправку паломников на хадж в Саудовскую Аравию: 275 туркменских мусульман в этом году посетят города Мекку и Медину. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ разрешает в период со 2 по 22 июля 2022 года поездку в Королевство Саудовская Аравия 275 паломникам для совершения хаджа. Также документ предписывает агентству «Туркменховаеллыры» («Туркменские авиалинии») за счет собственных средств осуществить специальный рейс для доставки паломников в Королевство Саудовская Аравия и обратно.

До пандемии Туркменистан ежегодно отправлял паломников на хадж в Саудовскую Аравию, предоставляя им самолет. В последний раз туркменские пилигримы таким образом посетили Мекку и Медину в 2019 году. В марте 2020 года из-за пандемии Ашхабад ввел ограничения на международное авиасообщение.

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