В столице Туркменистана обсудили экологические аспекты добычи нефти и газа

В Ашхабаде в гибридном формате состоялась международная конференция «Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов». Форум был организован государственными концернами «Туркменгаз», «Туркменнефть», государственной корпорацией «Туркменгеология» в партнерстве с хозяйственным обществом «Туркмен Форум» и при поддержке британской компании Gaffney Cline.

Во встрече приняли участие руководители профильных министерств, ведомств, представители аккредитованных в Туркменистане международных миссий и журналисты.

Участники форума обсудили экологические аспекты разработки углеводородов, вопросы перехода к зеленой энергетике, использования водорода в качестве топлива, сокращения выбросов метана и другие.

На конференции было отмечено, что Туркменистан занимает активную позицию в выработке сбалансированных решений актуальных проблем современности. В частности, в стране ведется большая работа по использованию возможностей возобновляемой энергетики, диверсификации энергетического сектора экономики страны, бережному отношению к природным ресурсам и т.д. Участники форума были ознакомлены с ключевыми аспектами государственной природоохранной политики, программами и проектами, реализуемыми в сфере охраны окружающей среды на национальном, региональном и международном уровнях.

В рамках форума состоялись встречи между представителями туркменского топливно-энергетического комплекса и их зарубежными коллегами. В ходе этих переговоров были обсуждены направления дальнейшего взаимодействия в сфере охраны окружающей среды при разработке нефтегазовых месторождений.

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