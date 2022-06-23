|23.06.22 14:07
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Туркменистан окажет гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану
На состоявшейся в Ашхабаде встрече министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с временным поверенным в делах Афганистана в Туркменистане Мохаммадом Фазелом Сабером глава МИД сообщил о готовности Туркменистана к оказанию в ближайшее время гуманитарной помощи населению братского Афганистана.
Обращаясь к афганскому дипломату, руководитель туркменского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Туркменистане с глубокой скорбью восприняли весть о разрушительном землетрясении в афганских провинциях Хост и Пактика, и выразил народу этой страны искренние соболезнования и чувства сопереживания.
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