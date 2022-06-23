В Туркменистане открылась Неделя культуры–2022

Торжественная церемония открытия Недели культуры–2022 состоялась во дворце «Рухыет» («Духовность») города Мары – административного центра Марыйского велаята (области).

Неделя культуры, приуроченная ко Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги (отмечается 27 июня) проводится в Туркменистане уже в десятый раз, каждый год в одной из пяти областей страны. Эта культурная акция, в которой принимают участие творческие делегации со всех регионов, позволяет представить культуру страны во всей ее многообразии.

Программа Недели культуры этого года включает различные мероприятия, в том числе конференцию по вопросам развития культуры, концерты мастеров искусств, встречи с писателями и поэтами, премьерные показы театральных постановок и художественных фильмов, методические занятия и мастер-классы от деятелей культуры и искусства. Гости Марыйского велаята также совершат экскурсии по историко-культурным памятникам региона.

С открытием Недели культуры поздравил ее участников президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства отметил, что проводимая в нынешнем году в десятый раз Неделя культуры является своеобразным праздником искусств, способствующим дальнейшему развитию сферы культуры и приумножающий творческий потенциал Родины. Туркменский лидер также подчеркнул, что Неделя культуры служит для деятелей культуры, мастеров искусств и творческих работников стимулом и воодушевляет их на создание новых произведений.

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