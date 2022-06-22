В Вене обсудили вопросы развития транспортного сотрудничества в формате Туркменистан – ОБСЕ

В Вене состоялась региональная конференция в гибридном формате на тему «Туркменистан – ОБСЕ: региональное сотрудничество в области развития транспорта и логистики». Встреча была организована делегацией Туркменистана при ОБСЕ совместно с бюро координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, а также Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

В работе конференции приняли участие делегации стран-членов ОБСЕ, представители ООН, других международных и региональных организаций, а также частных компаний, работающих в сфере транспорта и логистики. В ходе встречи была отмечена актуальность продолжения политического диалога по обеспечению взаимодействия между всеми видами транспорта и созданию устойчивых мультимодальных транзитных коридоров.

Туркменская сторона ознакомила участников конференции с программами и инициативами Ашхабада в сфере устойчивого транспорта и логистики. В частности, было сообщено о принятой «Программе развития транспортной дипломатии Туркменистана на 2022–2025 годы». Делегация Туркменистана также проинформировала участников встречи о ходе подготовки к проведению в стране в августе текущего года международной транспортной конференции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

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