На туркменской бирже в цене топливо и пряжа

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за прошлую неделю зарегистрированы 24 сделки на 23 миллиона 146 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана приобрели полипропилен и авиационный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Прямогонный бензин, выработанный на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе, закупили коммерсанты из Турции и Афганистана, а технический углерод (ГК «Туркменхимия») – бизнесмены из США. Помимо этого, предпринимателям из Турции, Азербайджана и Киргизии была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Индии и Казахстана также приобрели хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила 8 миллионов 885 тысяч манатов.

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