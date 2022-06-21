Президент Туркменистана поздравил российского космонавта с днем рождения Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Героя Туркменистана, инструктора-космонавта-испытателя, командира отдела космонавтов Государственной корпорации «Роскосмос» Олега Кононенко с днем рождения. «Уважаемый Олег Дмитриевич! Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения!», – говорится в поздравлении главы государства. Туркменский лидер пожелал российскому космонавту крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, семейного благополучия, а также больших успехов в работе по освоению космического пространства. Российский космонавт Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в туркменском городе Туркменабаде. В сентябре 2019 года указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова ему было присвоено звание Героя Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2022