Президент Туркменистана встретился с главой Китайской национальной нефтегазовой корпорации

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с президентом Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюнем, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Стороны обсудили вопросы развития туркменско-китайского взаимодействия в нефтегазовой сфере. В этой связи туркменский лидер отметил, что, располагая значительными запасами энергоресурсов, Туркменистан проводит комплексную модернизацию топливно-энергетического комплекса и привлекает в отрасль передовые технологии.

В свою очередь глава CNPC проинформировал главу государства о ходе работ, выполняемых корпорацией в Туркменистане. В частности, Хоу Цицзюнь сообщил, что CNPC успешно ведет промышленное освоение углеводородных месторождений на договорной территории «Багтыярлык» («Счастливая») и обустраивает одно из крупнейших в мире газовых месторождений «Галкыныш» («Возрождение»).

В ходе переговоров стороны подчеркнули также важность достигнутых на высшем уровне договоренностей, касающихся разработки второй очереди месторождения «Галкыныш» и прокладки четвертой ветки транснационального газопровода Туркменистан – Китай.

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