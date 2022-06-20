Туркменские предприниматели и эксперты ЕС обсудили вопросы управления экспортом

В Ашхабаде прошел тренинг по вопросам управления экспортом и соответствия трансграничным требованиям при ведении торговли. Во встрече, организованной посольством Евросоюза в Ашхабаде в сотрудничестве с Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана, приняли участие представители туркменских компаний, как имеющих опыт в экспорте, так и тех, кто только планирует выходить на международный рынок.

Участники встречи обсудили основные правила международной торговли, процесса экспорта, рыночных требований ЕС, а также вопросы качества и соответствия. Особое внимание было уделено определению различных рисков, связанных с экспортной сделкой, и способам снижения рисков.

На встрече было отмечено, что выход на международные рынки – это не только хорошая возможность для увеличения доходов и расширения объемов продаж продукции, но и возможность обеспечить успешность бизнеса на долгосрочную перспективу.

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