Президент Туркменистана открыл газосборную станцию в Лебапском велаяте

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии газосборной станции на газовом месторождении «Гадын» в Лебапском велаяте (область на востоке страны).

Новая станция, которую за год построила Китайская национальная нефтегазовая корпорация, позволит собирать и обрабатывать 5,5 миллиона кубометров природного газа в сутки и отправлять это топливо в экспортный газопровод Туркменистан – Китай. Также станция обеспечит работой 200 человек.

Выступая на церемонии открытия, глава государства отметил, что экспорт углеводородных ресурсов на внешние рынки является стратегической целью Туркменистана, занимающего четвертое место в мире по запасам природного газа.

По словам президента, ярким примером тому является газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан - Китай, состоящий из трех веток, длиной 1830 километров каждая и позволяющий экспортировать в КНР 55 миллиардов кубометров «голубого топлива» в год.

«С момента его ввода в эксплуатацию в конце 2009 года из Туркменистана в Китай было экспортировано более 334 миллиардов кубометров природного газа. В дальнейшем планируется построить еще одну, четвертую ветку, чтобы увеличить объем экспортируемого топлива до 65 миллиардов кубометров в год», – сказал туркменский лидер.

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