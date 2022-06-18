Туркменистан принял участие в саммите по устойчивому развитию в Центральной Азии в Алматы

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером по экономике Мухамметгулы Мухаммедовым приняла участие во втором региональном саммите по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН в центральноазиатских странах, состоявшемся в городе Алматы.

Встреча, прошедшая под девизом «За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии», была организована правительством Казахстана в партнерстве с Программой развития ООН (ПРООН) в этой стране при финансовой поддержке Евросоюза и Азиатского банка развития.

Во встрече приняли участие руководители правительств стран Центральной Азии, международные эксперты, представители международных организаций, частного сектора и гражданского общества.

Выступая на форуме, представитель Туркменистана отметил, что Ашхабад для ускоренного восстановления экономик стран региона после пандемии выступает за ускорение выполнения решений Аддис-Абебской программы действий по финансированию развития для мобилизации и использования ресурсов, необходимых для достижения ЦУР.

Он подчеркнул целесообразность организации очередной международной конференции по этой проблематике. Вице-премьер также заверил, что Туркменистан продолжит продвигать вопрос об обеспечении должного финансирования для выполнения глобальных программ и стратегий, основной из которых является «Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года».

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