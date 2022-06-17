Компания из Украины получила контракт на строительство в Туркменистане моста через залив Гарабогаз кёль

Компания из Украины «Дорожное строительство «Альтком» получила контракт на строительство в Туркменистане автомобильного моста через залив на Каспии Гарабогаз кёль (прежнее название Кара-Богаз-Гол). Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ разрешает Государственному агентству Туркменистана по управлению строительством автомобильных дорог заключить контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Дорожное строительство «Альтком» (Украина) контракт на проектирование и строи­тельство автомобильного моста с двусторонним двухполосным движением через залив и подводящих дорог. Новый мост будет частью автомобильной дороги Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.

Документом предписано начать строительные работы в июле 2022 года и сдать автомобильный мост и подводящие дороги с полной готовностью к эксплуатации в июне 2024 года. «Альтком» имеет опыт строительства в Туркменистане подобных объектов. В 2017 году компания построила в стране автомобильный и железнодорожный мосты через Амударью.

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