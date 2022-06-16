В Тегеране состоялись переговоры президентов Ирана и Туркменистана

В Тегеране прошли переговоры президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в ИРИ с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком составе и с участием членов делегаций двух стран лидеры Туркменистана и Иран обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание было уделено топливно-энергетическому, транспортно-коммуникационному и сельскохозяйственному сектору.

Стороны также обменялись мнениями о вопросах международной и региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес. Здесь главы двух государств-соседей сделали акцент на вопросах двустороннего взаимодействия в рамках международных и региональных структур, прежде всего в ООН.

Особое место на переговорах заняла каспийская проблематика. В этой связи Сердар Бердымухамедов высказал уверенность, что темы, связанные с Каспийским морем, станут предметом обсуждения в ходе VI саммита глав государств прикаспийских стран, запланированного к проведению в текущем году в Туркменистане. Глава Туркменистана пригласил своего иранского коллегу на саммит. Кроме того, туркменский лидер пригласил главу Ирана посетить с официальным визитом Туркменистан в удобное для него время.

В ходе встречи президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан является активным сторонником международных усилий по оказанию содействия Афганистану. В этой связи глава государства предложил рассмотреть возможность проведения в ближайшее время встречи специальных представителей Туркменистана и Ирана по Афганистану.

После переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. Под аплодисменты присутствующих президенты Сердар Бердымухамедов и Сейед Эбрахим Раиси поставили свои подписи под совместным заявлением.

Также по итогам встречи стороны подписали меморандумы о развитии транспортного и транзитного сотрудничества, о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды, о сотрудничестве между Государственным информационным агентством Туркменистана и Информационным агентством ИРИ, о создании совместного комитета по инвестициям, о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между пограничными регионами двух стран и т. д.

По завершении церемонии подписания документов главы государств выступили с краткими обращениями к прессе.

Затем президент Туркменистана встретился с Верховным духовным лидером Исламской Республики Ирана Аятоллой Али Хаменеи. Во встрече также принял участие президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения туркменско-иранского партнерства, а также проблемы обеспечения региональной стабильности и безопасности.

После этого президент Туркменистана посетил выставку национальных ценностей и декоративно-прикладного искусства иранского народа во дворце «Хафезие». Среди представленных экспонатов – продукция, произведенная в Иране, ковры, ковровые изделия и произведения изобразительного искусства.

Затем состоялась встреча президента Туркменистана с председателем Исламского консультативного Совета ИРИ Мохаммедом Багером Галибафом. В ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

После этого автомобильный кортеж президента Туркменистана направился в международный аэропорт «Мехрабад», откуда глава государства отбыл на родину.

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