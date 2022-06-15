Начался официальный визит президента Туркменистана в Исламскую Республику Иран

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран.

Через час с небольшим самолет туркменского лидера совершил посадку в Международном аэропорту Тегерана «Mehrabad», украшенном государственными флагами двух дружественных стран. Из воздушной гавани автомобильный кортеж президента Туркменистана направился в отведенную ему резиденцию в дворцовом комплексе «Saadabad».

В ходе переговоров президентов Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Ирана Сейеда Эбрахима Раиси намечено обсудить вопросы дальнейшего развития туркменско-иранского сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах – в рамках международных организаций и региональных структур.

Накануне визита главы Туркменистана в Тегеране прошли двусторонние встречи членов правительственной делегации Туркменистана с руководителями профильных министерств и отраслевых ведомств Ирана.

По итогам туркменско-иранской встречи на высшем уровне намечено подписать пакет двусторонних документов, призванных регламентировать партнерство по целому спектру прио­ритетных направлений.

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