Главы МИД Туркменистана и Саудовской Аравии обсудили вопросы взаимодействия Приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бин Фархан Аль Сауд. Собеседники обменялись мнениями о перспективах туркменско-саудовского сотрудничества и определили план совместных действий по расширению партнерства между двумя странами в различных сферах. Глава туркменского внешнеполитического ведомства выразил саудовской стороне признательность за хорошую организацию двухдневного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Саудовскую Аравию для совершения Умра Хаджа (малого паломничества). Стороны договорились организовать до конца июня текущего года визит заместителя главы МИД Саудовской Аравии в Туркменистан для проведения двусторонних политических консультаций. Также была достигнута договоренность об организации во второй половине текущего года в Эр-Рияде очередного заседания Межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На переговорах было отмечено, что эти мероприятия будут проводиться в контексте подготовки официального визита президента Туркменистана в Саудовскую Аравию. © TURKMENISTAN.RU, 2022