На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 18 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 18 сделок на 134 миллиона 755 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Турции и Афганистана закупили сжиженный газ, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, и автобензин ECO 93 (ГК «Туркменхимия)». Помимо этого, бизнесмены из Казахстана, Киргизии и Афганистана приобрели хлопчатобумажную пряжу и джинсовую ткань.

За манатные средства коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов закупили хлопчатобумажную пряжу на 973 тысячи манатов.

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