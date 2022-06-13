В столице Туркменистана наградили победителей научного конкурса среди молодых ученых

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса научных работ среди молодежи Туркменистана. Организаторами государственного смотра, проводимого ежегодно в честь Дня науки, выступили Академия наук Туркменистана и Центральный совет Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.

В интеллектуальном состязании нынешнего года приняли участие более тысячи человек, в том числе 730 студентов и 410 молодых ученых. Это сотрудники научно-исследовательских институтов, отраслевых организаций и производственных объединений, преподаватели и студенты вузов и т.д. Они представили свои разработки, теоретические изыскания и исследования по таким направлениям науки и технологий, как нанотехнологии, химические технологии, изучение новых материалов, энергетика, биотехнологии, молекулярная биология, сельское хозяйство, экология, информационные и коммуникационные системы, компьютерные технологии, производство лекарственных средств, гуманитарные науки и т.д.

Оценив актуальность тематики представленных работ, экспертная комиссия определила имена самых достойных. Из общего числа претендентов на призовые места жюри конкурса остановило свой выбор на работах 34 студентов и 38 молодых ученых. Под аплодисменты участников церемонии награждения 72 представителям молодежного научно-исследовательского движения были вручены почетные дипломы и ценные подарки от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

В заключение состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов вузов страны.

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